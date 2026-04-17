Il Senato degli Stati Uniti ha respinto nuovamente una proposta di blocco delle spedizioni di armi a Israele, segnando comunque un momento importante nella storia delle decisioni politiche statunitensi. Il voto di mercoledì rappresenta un punto di svolta e ha attirato l’attenzione sull’orientamento del Congresso rispetto alle forniture militari destinate a Israele in un momento di tensioni internazionali.

Un nuovo tentativo di limitare le spedizioni di armi statunitensi a Israele è fallito mercoledì al Senato, ma il voto ha lasciato un segno indelebile nella politica estera americana. Come riporta Responsible Statecraft, le due mozioni di blocco – una mirata a bloccare una vendita di bombe da 500 kg del valore di 150 milioni di dollari, l’altra relativa a bulldozer pesanti per 300 milioni – sono state respinte con ampi margini (36-63 e 40-59). Eppure, si tratta di un voto storico. Per la prima volta dall’inizio della guerra a Gaza nell’ottobre 2023, una larga maggioranza dei senatori democratici ha scelto di allinearsi contro l’assegno in bianco a Tel Aviv.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il Senato Usa dice ancora “no” al blocco delle armi a Israele ma il voto segna uno spartiacque storico

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