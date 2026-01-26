Fadlun | Israele genocida? Calunnie Il ddl antisemitismo sarà uno spartiacque

Il dibattito sul ddl antisemitismo in Italia evidenzia come questa legge possa rappresentare un punto di svolta nel nostro sistema normativo. Pur consentendo critiche e discussioni sui singoli governi, il disegno di legge mira a definire limiti chiari alla denuncia di antisemitismo, distinguendo tra opinioni legittime e attacchi allo Stato. Questa normativa si propone di bilanciare il diritto alla critica con la tutela della memoria e dell’identità nazionale.

"Quello che accadrà con questo disegno di legge sarà uno spartiacque nel nostro paese. Questo ddl sancirà una cosa molto chiara: si può criticare un governo, si può discutere se la sua azione sull'azione sia più o meno coerente con i nostri ideali, ma non si può criticare uno stato di per sé ". Lo ha detto Victor Fadlun, presidente della comunità ebraica di Roma, a margine di un convegno sull'antisemitismo organizzato in Senato su iniziativa del parlamentare forzista Maurizio Gasparri, promotore di uno dei vari disegni di legge sul tema. "Accusare uno stato di essere nazista o paese genocidiario significa colpire le basi della nostra democrazia e non si può accettare.

