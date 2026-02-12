La Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione per bloccare i dazi imposti al Canada. La decisione arriva con una maggioranza repubblicana e rappresenta un colpo di scena nella politica di Trump, che ora dovrà affrontare il voto anche al Senato.

Colpo di scena a Washington. La Camera dei Rappresentanti, a maggioranza repubblicana, ha approvato una risoluzione per bloccare i dazi imposti al Canada, segnando una frattura politica significativa all’interno del partito del presidente Donald Trump. La misura è passata con 219 voti favorevoli e 211 contrari, grazie anche al sostegno di sei deputati repubblicani che hanno scelto di unirsi ai democratici per fermare le tariffe. La risoluzione dovrà ora affrontare l’esame del Senato, dove si preannuncia un confronto altrettanto acceso su uno dei temi centrali del secondo mandato di Trump: la politica commerciale fondata sull’uso dei dazi come leva negoziale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Usa, la Camera sfida Trump e approva il blocco dei dazi al Canada: ora la parola passa al Senato

La Camera degli Stati Uniti ha deciso di bloccare i dazi sul Canada, sfidando direttamente Trump.

La Camera dei Rappresentanti americana, con una maggioranza bipartisan, ha approvato una legge per bloccare i dazi imposti al Canada.

