Il Senato approva il dl sicurezza ora di corsa alla Camera per ok finale

Il Senato ha approvato il decreto sicurezza con 96 voti favorevoli e 46 contrari, dopo una sessione durata dieci ore. Ora il testo passa alla Camera dei Deputati, dove sarà sottoposto alla fase finale di approvazione. La discussione ha coinvolto diverse posizioni politiche e si è protratta per tutta la giornata, con interventi e votazioni che hanno concluso la fase di esame nel Senato.

Con 96 voti favorevoli e 46 contrari, l'aula del Senato ha approvato il decreto sicurezza dopo la maratona di ieri durata 10 ore. Ora, e con tempi stretti, passa alla Camera per la conversione in legge che scade il 25 aprile. Varato dal governo il 24 febbraio, è stato duramente contestato dal centrosinistra con oltre 1000 emendamenti proposti in commissione Affari costituzionali e quasi altrettanti in Aula. Fra le novità il fermo preventivo di 12 ore per persone ritenute pericolose in vista di un corteo, il cosiddetto 'scudo' per gli agenti ed esteso a tutti coloro che, avendo commesso un reato con una causa di giustificazione, vengono iscritti in un registro indagati ad hoc, la 'stretta' sui coltelli e i rimpatri di migranti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Senato approva il dl sicurezza, ora di corsa alla Camera per ok finale Notizie correlate Dl Sicurezza, via libera al Senato con 96 sì: ora il passaggio alla CameraL’Aula del Senato ha dato il via libera al disegno di legge di conversione del decreto Sicurezza, approvandolo con 96 voti favorevoli e 46 contrari. Leggi anche: Senato approva il Decreto Sicurezza, ora la destra corre per non farlo scadere: sarà scontro alla Camera Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Decreto PNRR: dopo l’ok della Camera al ddl di conversione. Ora l’esame del Senato; La Camera approva il Dl Pnrr, 145 sì. Passa al Senato; Il Senato approva il Decreto Pnrr: analisi e dettagli della nuova legge; DL Bollette convertito in legge: le novità. Senato approva il Decreto Sicurezza, ora la destra corre per non farlo scadere: sarà scontro alla CameraIl Senato ha approvato il decreto Sicurezza con 96 voti a favore e 46 contrari. All’interno ci sono norme come il fermo preventivo, lo scudo penale, il divieto di detenzione di coltelli Ora il tempo s ... fanpage.it Il Senato approva in via definitiva la conversione in legge del decreto PNRR 2026Il Senato ha approvato in via definitiva, il 15 aprile 2026, la conversione in legge del decreto legge n. 19 del 19 febbraio 2026 (Decreto PNRR), con 101 voti ... ilpersonale.it Il Senato ha approvato il decreto Sicurezza con 96 voti a favore e 46 contrari cosa cambia con l'approvazione: https://fanpa.ge/R6i0K. - facebook.com facebook Svolta nei divorzi in Brasile, il Senato approva l’affido condiviso per cani e gatti: ti spiego come funziona x.com