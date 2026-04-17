Il Sassuolo ferma la corsa europea del Como

Il Como perde 2-1 in trasferta contro il Sassuolo, una sconfitta che potrebbe mettere fine alle possibilità di qualificarsi in Champions League. La partita si è giocata a Reggio Emilia il 17 aprile 2026. Il risultato ha avuto un impatto diretto sulla corsa europea della squadra, riducendo le chances di ottenere un piazzamento prestigioso. La sconfitta è arrivata al termine di un confronto combattuto tra le due formazioni.

Como, 17 aprile 2026 – La sconfitta del Como a Reggio Emilia per 2 a 1, contro il Sassuolo, spegne forse definitivamente le speranze dei lariani, per un posto in zona Champions League. È stata una partita sottotono del Como, che giocando sbilanciato, subisce i gol in contropiede di Volpato e Zola. Solo Nico Paz crede nella riscossa, ma non viene seguito dai compagni, che girano spesso a vuoto, mettendo in mostra anche notevoli errori difensivi. Gli emiliani vicini al gol subito all'inizio, con Nzola che penetra in area e serve a destra Thorstvedt sul dischetto ma il suo tiro esce di poco. Dopo alcuni cross a vuoto dei lariani, il Sassuolo è pericoloso dopo un fallo al limite di Ramon, al 15' che gli costa l'ammonizione e una pericolosa punizione battuta da Laurentiè che Butez mette in angolo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Sassuolo ferma la corsa europea del Como Como vs Sassuolo | Serie A | Live Score Notizie correlate Leggi anche: L’Atalanta ferma la corsa. Il Sassuolo vince in dieci Leggi anche: Juventus-Sassuolo 1-1, Grosso ferma la corsa Champions di Spalletti Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Genoa-Sassuolo 2-1: Ekuban firma il colpo salvezza; ACF AREZZO || La Primavera non trova la via del gol. Al Bruno Nespoli passa il Sassuolo con il punteggio di 2-0; Paura al Viola Park: calciatore perde conoscenza dopo un colpo al volto, partita sospesa per mezzora; Ekuban punge nel finale, il Sassuolo scivola sul campo del Genoa. Corsa Champions, il Como perde anche con il Sassuolo: domani l’Atalanta…Il Sassuolo ferma anche il Como, la squadra di Fabregas perde nuovamente dopo la rimonta subita dall'Inter: e domani ... calcioatalanta.it Serie A, il Como cade ancora: il Sassuolo fa il colpo e scavalca la LazioColpaccio del Sassuolo tra le mura amiche del Mapei Stadium. I neroverdi superano in questa trentatreesima giornata di Serie A il Como e scavalcano la Lazio, impegnata domani a Napoli e ora scesa al.. lalaziosiamonoi.it Il Giudice Sportivo ferma Berardi: la decisione dopo Genoa-Sassuolo x.com Analisi e voti della partita Juventus 1 - Sassuolo 1 di Emilio Annunziata La Juventus si ferma ancora nel momento più delicato della stagione e lo fa nel modo più doloroso: dominando a tratti, sprecando tanto e mancando il colpo decisivo dagli undici metri nel facebook