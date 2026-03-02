L’Atalanta ferma la corsa Il Sassuolo vince in dieci

L’Atalanta si ferma dopo una serie di risultati positivi, subendo una sconfitta contro il Sassuolo, che ha vinto giocando in dieci uomini. La partita si conclude con il Sassuolo che conquista i tre punti, mentre l’Atalanta si ferma con un risultato negativo. La gara si è svolta senza cambi di risultato nel secondo tempo, con entrambe le squadre che hanno avuto occasioni senza riuscire a segnare.

Frenata dell’ Atalanta nella corsa per le posizioni europee. Una Dea scarica nelle gambe, dopo le fatiche di mercoledì contro il Borussia, ha interrotto al Mapei di Reggio Emilia la striscia stellare di inizio anno, da nove risultati utili consecutivi con sette vinte e due pareggiate, con una sconfitta per 2-1 contro il Sassuolo. Neroverdi praticamente perfetti, ed eroici, avendo giocato in dieci per oltre ottanta minuti per via del rosso diretto per fallo pericoloso comminato a Pinamonti dopo un’entrata a gamba tesa su Djimsiti al 15’. Sullo 0-0, quando l’Atalanta stava pressando alta e sembrava aver preso in mano la partita, nonostante un’occasionissima per gli emiliani dopo sette minuti con un’incornata di Thortsvedt e il solito tuffo miracoloso di Carnesecchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il Sassuolo fa l'impresa contro l'Atalanta: Grosso la vince giocando quasi tutta la partita in dieci

ATALANTA - SASSUOLO 0-3

Sassuolo-Atalanta 2-1 La partita vista da Serina Ah, il calcio: comandi, resti con l'uomo in più e perdiBenissimo all'inizio, poi in 11 contro 10 vai ko e c'è poco da recriminare, nonostante un palo e una traversa nel finale

FLASH| CAMBIO FORZATO PER L'ATALANTA IN CHAMPIONS: SI FERMA KOLASINAC, LE CONDIZIONI

