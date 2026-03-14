Caffè musica al mattino e divertimento senza hangover | che cos'è il soft clubbing l'ultimo trend della Gen Z

La Gen Z sta rivoluzionando il modo di divertirsi con il soft clubbing, un fenomeno che propone eventi diurni con musica e senza l’uso di alcol o orari tardi. Questi incontri si svolgono principalmente durante il giorno, offrendo un’alternativa più autentica e sostenibile ai tradizionali locali notturni. Sempre più persone, anche tra i trentenni, partecipano a queste iniziative che combinano socializzazione, benessere e ritmi più leggeri.

La Gen Z cambia il modo di divertirsi e lancia il soft clubbing, eventi con musica di giorno, senza alcol e senza ore piccole: un modo di socializzare che conquista anche i 30enni, tra benessere, autenticità e ritmi sostenibili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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