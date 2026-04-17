Negli ultimi mesi, le importazioni di petrolio venezuelano da parte di una grande compagnia statunitense sono aumentate, segnando un cambiamento rispetto alle restrizioni precedenti. La produzione di greggio pesante in Venezuela, che rappresenta una componente chiave per le raffinerie negli Stati Uniti, sta tornando a livelli significativi. Questa situazione ha attirato l’attenzione sul ruolo strategico di quella risorsa per l’approvvigionamento energetico del paese nordamericano.

Washington scopre che, senza greggio pesante, la sua macchina energetica resta vulnerabile. L’aumento delle importazioni di petrolio venezuelano da parte di Chevron non va letto come una semplice operazione di mercato. È piuttosto il segnale di una contraddizione strategica americana. Andy Walz, dirigente di Chevron, ha indicato che la compagnia importa ormai in media l’equivalente di circa 250.000 barili al giorno di greggio venezuelano e ritiene possibile un aumento del 50%, fino a circa 350.000-400.000 barili al giorno. Parallelamente, Reuters ha riportato che le esportazioni di Chevron dal Venezuela sono salite a circa 267.000 barili al giorno in marzo, da 209.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il ritorno del greggio pesante del Venezuela, così prezioso per le raffinerie Usa

U.S Shocks: Venezuela’s bold move causes turmoil in energy markets | Trump energy plan

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