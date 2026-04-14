Venezuela e Chevron | nuovo patto per pompare il greggio pesante

Il governo venezuelano e la compagnia statunitense Chevron hanno firmato un accordo presso il palazzo di Miraflores, con l'obiettivo di aumentare la produzione di greggio pesante nel Paese. L'intesa prevede la collaborazione tra le parti per sviluppare le attività estrattive e migliorare le capacità di estrazione. La firma si inserisce in un momento di crescente interesse nel settore petrolifero venezuelano.

Il governo venezuelano e la compagnia statunitense Chevron hanno siglato un accordo strategico presso il palazzo di Miraflores per potenziare le attività estrattive nel Paese. L’operazione, che segue l’introduzione di una nuova riforma normativa sugli idrocarburi, mira a incrementare i volumi di produzione attraverso una maggiore partecipazione della società americana nella joint venture Petroindependencia, portando la sua quota al 49%, oltre all’assegnazione di nuovi diritti operativi nel blocco Ayacucho 8, situato nella zona della Fascia dell’Orinoco, nota per le sue immense riserve di greggio pesante. L’impatto della nuova governance energetica sulla produzione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezuela e Chevron: nuovo patto per pompare il greggio pesante Chevron si prende il greggio dei russi. La partita americana in Iraq continuaPer una compagnia russa che se ne va dall’Iraq, altre americane tornano alla carica. Venezuela, accordo con Chevron per aumentare la produzione di petrolioIl governo venezuelano ha firmato un accordo con Chevron per ampliare le operazioni petrolifere nel Paese e incrementare la produzione, dopo la... Maduro, Venezuela e petrolio: perché il petrolio non c’entra Argomenti più discussi: Chevron firma un nuovo accordo con il Venezuela per l'area Ayacucho 8 nella Cintura dell'Orinoco; Venezuela, accordo con Chevron per aumentare la produzione di petrolio; Chevron amplia la sua partecipazione in Venezuela con uno scambio di asset con PDVSA; Venezuela, accordo con Chevron per aumentare la produzione di petrolio. Venezuela, accordo con Chevron per aumentare la produzione di petrolio - facebook.com facebook Il Venezuela ha approvato una nuova riforma mineraria, promossa dagli Stati Uniti, per favorire gli investimenti esteri. Il sottosuolo del paese sudamericano dovrebbe contenere giacimenti importanti di oro, bauxite, antimonio, coltan e non solo. x.com