Da tre mesi non si hanno più tracce di Sarah Ferguson, che non è stata vista in pubblico e il suo silenzio ha fatto sorgere numerosi dubbi sulla sua posizione. Recentemente, si sono diffusi rumors riguardo a una possibile fuga in Toscana, tra cellulari e sospetti di spostamenti nascosti. La polizia ha avviato accertamenti per fare luce sulla sua scomparsa e sui motivi di questa lunga assenza.

Sarah Ferguson è sparita dai radar: non appare più in pubblico da 3 mesi, alimentando interrogativi sulla sua situazione e sui suoi spostamenti. Ma oggi, più che mai, il mistero si infittisce intorno alla “Duchessa ribelle” che sembra essere stata inghiottita da un cono d’ombra proprio mentre i veleni del caso Epstein tornavano a squassare le fondamenta di Buckingham Palace. Da tre mesi, in coincidenza con l’esplosione delle nuove rivelazioni sullo scandalo che ha travolto l’ex marito Andrea, di “Fergie” si sono perse le tracce ufficiali. Un’assenza che ha alimentato sospetti e teorie: è una fuga strategica? O il crollo definitivo di una donna schiacciata dal peso di segreti troppo grandi e troppo scomodi? Sarah Ferguson si nasconde da tre mesi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nel giallo di Sarah Ferguson, sparita dai radar da 3 mesi, spunta tra cellulari e paranoie una fuga segreta in Toscana

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Sarah Ferguson è "sparita". Che fine ha fatto l'ex duchessa di York dopo lo scandalo?Dopo lo sfratto dal Royal Lodge e l’arresto di Andrea Mountbatten-Windsor l’ex duchessa di York sembra sparita nel nulla L’ombra dello scandalo...

Temi più discussi: Sarah Ferguson incolpa un membro della famiglia reale per la sua disgrazia (e non è Andrea); Il principe Andrea? Non lo vogliono più neppure alla Messa di Pasqua. E neppure le sue figlie; Pasqua a Windsor: assenti Beatrice ed Eugenie, tornano William e Kate; Beatrice ed Eugenia di York bandite dalla messa di Pasqua e Re Carlo vola in America.

La Duchessa scompare: Priscilla Presley smentisce di star ospitando Sarah FergusonSarah Ferguson sparisce dai radar e Priscilla Presley smentisce di averla mai ospitata: il mistero sulla Duchessa si infittisce. rumors.it

Sarah Ferguson travolta dallo scandalo Epstein, dalle mail amichevoli e di scuse ai prestiti: anche lei rischia (come il principe Andrea)La vicenda è esplosa a settembre 2025 con la pubblicazione di alcune email del 2011 che lascerebbero intendere un rapporto tra l’ex duchessa e Epstein. Nei messaggi, in netto contrasto con la ... leggo.it

SARAH FERGUSON HA DECISO DI NON METTERE PIÙ PIEDE NEGLI STATI UNITI PER TIMORE DI ESSERE CHIAMATA... x.com

Avvicinarsi alle sorelle Beatrice ed Eugenia, Principesse di York, sembra un rischio che (quasi) nessuno intende correre. Le figlie di Andrea Mountbatte-Windsor e Sarah Ferguson hanno infatti visto la propria immagine pubblica distrutta. Nessuna colpa a loro - facebook.com facebook