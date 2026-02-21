Reggia in crisi | Sarah Ferguson e figlie fuga o scelta radicale?

Sarah Ferguson e le sue figlie si trovano al centro di voci di allontanamento, dopo recenti tensioni familiari. La crisi si accentua da un episodio inaspettato che ha alimentato il sospetto di una rottura definitiva. La famiglia reale britannica, già sotto i riflettori, si trova ora a dover affrontare una decisione difficile. La situazione resta incerta e molti si chiedono quale sarà il prossimo passo di Ferguson e delle sue figlie.

La Famiglia Reale Britannica: Sarah Ferguson e le Figlie, un Possibile Allontanamento. Un velo di incertezza avvolge la famiglia dell'ex duca di York, Andrea. La sua ex moglie, Sarah Ferguson, e le loro figlie, potrebbero aver deciso di allontanarsi, sollevando interrogativi sulla loro attuale posizione e sulle motivazioni di questa scelta. La situazione si inserisce in un contesto già delicato, segnato dalle accuse emerse nel caso Epstein e dalle conseguenti ripercussioni sull'immagine pubblica del duca. Le Prime Avvisaglie e la Speculazione Mediatica. Negli ultimi mesi, la presenza di Sarah Ferguson e delle figlie agli eventi pubblici è diventata sempre più rara.

