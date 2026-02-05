Usa l’amministrazione Trump ritira 700 agenti Ice da Minneapolis | Ma nessun passo indietro sull’immigrazione illegale

Il governo di Donald Trump ha deciso di ritirare circa 700 agenti della ICE da Minneapolis. La notizia arriva senza che ci siano cambiamenti nelle politiche sull’immigrazione illegale. L’amministrazione spiega che si tratta di un ritiro immediato, ma ribadisce che non si ferma nel contrasto ai migranti senza documenti. La decisione ha suscitato reazioni diverse, tra chi la vede come un passo per alleggerire le tensioni e chi invece la considera un segnale di incertezza sulla linea migratoria degli Stati Uniti.

L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato il ritiro immediato di circa 700 agenti federali per l’immigrazione dalla zona di Minneapolis, nel Minnesota, riducendo così il contingente sul terreno. Restano così circa 2mila operatori dell’operazione federale di controllo dell’immigrazione. La decisione è stata confermata oggi da Tom Homan, nominato dalla Casa Bianca per gestire la situazione, che ha sottolineato la necessità di rendere l’intervento «più efficiente e intelligente» pur non abbandonando gli obiettivi principali dell’azione federale. La riduzione delle forze federali.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Minneapolis Immigrazione

Donald Trump ha deciso di ritirare subito 700 agenti dell’Ice, il servizio di immigrazione, da Minneapolis.

Donald Trump ordina il ritiro di 700 agenti da Minneapolis, ma ribadisce che non si tratta di una resa.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Gobierno Trump respalda a agente de ICE que mató a mujer en Minneapolis / La Opinión

Ultime notizie su Minneapolis Immigrazione

Argomenti discussi: Sei cose razziste (più una) che ha fatto Trump all’America; Usa, Trump chiede un maxi risarcimento all'Università di Harvard; I vescovi Usa a Trump: estendere la protezione degli haitiani negli Stati Uniti; Usa, il DHS preme sulle Big Tech per identificare chi critica l’amministrazione Trump.

Tensioni Usa-Cuba, Trump a sorpresa: Penso che troveremo un accordoIl presidente americano apre a una soluzione dopo la minaccia di dazi su tutte le merci provenienti dai Paesi che vendono o forniscono petrolio a L'Havana. Il Messico intanto annuncia l'invio di aiuti ... tg24.sky.it

Cos’è e cosa sta facendo l’Ice, l’agenzia federale Usa anti-immigrazione, tra deportazioni e violenzeIl presidente Donald Trump ha dato sempre più poteri all’ICE. Questo si è tradotto in retate anti-immigrazione molto violente e al di fuori della cornice legale. lifegate.it

Trump ha sensibilizzato con una richiesta bi-partizan i rappresentati parlamentari Usa a risolvere col voto del bilancio la paralisi parziale dell'amministrazione governativa. L'opposizione democratica chiede al presidente di sospendere le azioni degli agenti Ic facebook

Mio aggiornamento sul possibile conflitto #Usa- #Iran: • L'amministrazione #Trump attende una risposta a breve dal regime iraniano sulla sua reale disponibilità a negoziare un accordo soddisfacente per gli Usa. • #Turchia, #Egitto e #Qatar stanno cercando di x.com