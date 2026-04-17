Il Re delle sòle ci ricasca | altri 4 anni… ma è a spasso per salute!

Un uomo noto per aver raccolto il soprannome di “Re delle sòle” dovrà scontare altri quattro anni di reclusione. La decisione è stata presa nelle ultime settimane e riguarda un procedimento penale avviato diversi anni fa. Nonostante si trovi in libertà per motivi di salute, la condanna è stata confermata e l’uomo, nato nel 1966 e residente tra Sinalunga e Arezzo, dovrà tornare in carcere.

Alò, ma questo un se ferma mai. Roberto Meocci, classe ’66, di Sinalunga ma ormai de casa tra Arezzo e dintorni, s’è beccato altri 4 anni di galera. Sì, hai capito bene: el cosiddetto “re delle truffe” ha fatto ancora bingo. ma stavolta davanti al giudice. Il tipo, che di mestiere fa praticamente l’artista del raggiro, stavolta s’era inventato perfino i certificati medici finti. Na roba da cinema: carte false, firme che sembravano vere, inolttre ospedali tirati in mezzo senza sapello, tipo la Humanitas. Così riusciva a rimandare i processi e a fare impazzire la giustizia che cercava di stagli dietro. Il giudice, un gliel’ha fatta passare liscia: oltre ai 4 anni, Meocci dovrà anche sganciare 15 mila euro di risarcimento e 6 mila di spese legali.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Il “Re delle sòle” ci ricasca: altri 4 anni… ma è a spasso per salute! Notizie correlate Leggi anche: Settimana sotto il sole, ma ci attendono altri due giorni con il vento L’Angelini ci ricasca. Sconfitta a ForlìDopo una maratona di due ore e mezza nel derby di Forlì, si interrompe la striscia positiva dell’Elettromeccanica Angelini: la squadra di coach...