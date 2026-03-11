L’Angelini ci ricasca Sconfitta a Forlì

L’Angelini ha subito una sconfitta nel derby di Forlì, una partita durata due ore e mezza. La squadra ha affrontato la partita con determinazione, ma alla fine ha perso contro gli avversari locali. La partita si è conclusa con il risultato sfavorevole per l’Angelini, segnando un passo indietro rispetto alle recenti prestazioni. La squadra tornerà in campo in una prossima occasione.

Dopo una maratona di due ore e mezza nel derby di Forlì, si interrompe la striscia positiva dell' Elettromeccanica Angelini: la squadra di coach Cristiano Lucchi, impegnata nel campionato di volley di serie B1 femminile, dopo aver recuperato sotto 2-0, non è infatti riuscita a mettere la ciliegina sulla torta, arrendendosi al tiebreak 3-2 (25-21, 25-22, 20-25, 19-25, 15-10) contro un'avversaria mai doma. Forlì nei primi due set ha giocato in maniera spregiudicata, mentre le bianconere hanno pagato una serata particolarmente difficile in ricezione, compiendo in ogni caso una bella rimonta nel terzo parziale e conducendo il quarto. Purtroppo la benzina è finita nel momento in cui serviva piazzare l'ultimo guizzo.