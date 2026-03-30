Dopo il vento intenso che ha interessato il Lecchese nella giornata di domenica, questa mattina si presenta con condizioni di variabilità. Nei prossimi due giorni, le previsioni indicano ancora venti attivi, mentre il cielo si mantiene incerto dopo il passaggio di una perturbazione. La situazione atmosferica continuerà a essere instabile, con possibilità di cambiamenti nel corso della settimana.

L'alta pressione garantisce tempo stabile. Temperature massime in lieve calo, rialzo soltanto dopo Pasqua Dopo il forte vento che ha spirato sul Lecchese anche nella giornata di domenica, il risveglio questo lunedì mattina è all'insegna della variabilità. Le nuvole, però, sono destinate a diradarsi in breve tempo, favorendo così un cielo sereno e un sole splendente, cifra che accompagnerà l'intera settimana. Anche oggi dal pomeriggio, e per tutta la giornata di martedì, è atteso un vento sostenuto che potrebbe portare raffiche fino a 40-50 kmh. Le temperature massime sono in lieve calo, il rialzo si verificherà soltanto dopo Pasqua. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Settimana sotto il sole, ma ci attendono altri due giorni con il vento

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