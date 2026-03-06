Durante la pausa di marzo, il match tra Napoli e Torino sarà un momento importante per le squadre e i loro giocatori. In questa occasione, è stata rilasciata un'intervista a Dino Zoff, che ha commentato la possibilità di vedere l’allenatore del Napoli restare in azzurro e ha confermato che Vergara sarà convocato in nazionale. La partita e le scelte di formazione sono al centro delle discussioni.

Napoli e nazionale, che si incroceranno nella sosta di marzo, ma anche e soprattutto la corsa Champions. anche a 84 il calcio è questione quotidiana per Dino Zoff, l'ex azzurro che a distanza guarda il Napoli di Conte che «.sta facendo un miracolo» secondo il portierone campione del Mondo nel 1982. Un miracolo firmato Conte, dettato dalle necessarie modalità di fuga per le assenze che la squadra ha dovuto sopportare e che ancora non sopporta in questo finale di campionato. Napoli, come sta De Bruyne? «Può giocare qualche minuto con il Torino» C'è una corsa Champions: chi parte davanti? «Solo l'Inter, le altre dovranno ancora conquistarsi tutto». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli-Torino, intervista Dino Zoff: «Conte resti in azzurro. Vergara in nazionale? Sì»

Vergara conquista Conte e ora sogna la Nazionale: a Napoli è nata una stella! Si pensa già al rinnovoTonali via dal Newcastle? Tra l’ipotesi ritorno in Serie A e i top club alla finestra: svelati i piani del centrocampista Calciomercato Juve,...

Napoli-Torino, l’azzurro ha stregato Conte: sarà di nuovo titolareAlisson Santos ha conquistato spazio a suon di prestazioni positive: è attesa la sua presenza dal 1? nell’XI del Napoli scelto da Antonio Conte anche...

Tutto quello che riguarda Napoli Torino intervista Dino Zoff....

Argomenti discussi: Napoli-Torino, intervista Dino Zoff: Conte resti in azzurro. Vergara in nazionale? Sì.

Napoli-Torino, intervista Dino Zoff: «Conte resti in azzurro. Vergara in nazionale? Sì»Napoli e nazionale, che si incroceranno nella sosta di marzo, ma anche e soprattutto la corsa Champions. anche a 84 il calcio è questione quotidiana per Dino Zoff, l'ex azzurro che ... ilmattino.it

Napoli-Torino live dalle 20.45, probabili formazioni e ultime notizie sul match del MaradonaNonostante le difficoltà e le critiche, il Napoli ha comunque vinto tre partite nelle ultime cinque giocate, permettendo al club azzurro di rimanere ancorato al terzo posto, in piena ... ilmattino.it