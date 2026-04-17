Negli ultimi anni, il settore della moda italiana sta intensificando i propri investimenti nell’arte, integrando questa attività all’interno del proprio modello di business. Questa evoluzione riflette un percorso che va oltre il semplice stile, includendo elementi culturali e creativi. La tendenza si nota in modo particolare nel capoluogo lombardo, dove le aziende del settore stanno sviluppando collaborazioni e progetti legati al mondo artistico.

M ilano, 17 apr. (askanews) – Non più solo stile, ma anche cultura. La moda italiana investe sempre di più nell’arte. Secondo una ricerca Deloitte il 66% delle aziende di moda è impegnato in attività culturali e artistiche, mentre il 68% investe su heritage e artigianato. Se ne è discusso a Milano, negli spazi della Galleria Deloitte, all’ evento “Mecenati di moda” ha riunito artisti, designer e imprese, nella settimana di Miart: tra i protagonisti Michelangelo Pistoletto, Fabrizio Plessi, Antonio Marras e Angela Missoni, insieme a istituzioni e operatori del settore. Leggi anche › Arte da indossare. La nuova collezione Bvlgari Alta Gioielleria Moda e arte, il 66% delle aziende italiane investe in cultura.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il rapporto tra moda e arte risale all'inizio dei tempi. Quello che cambia oggi è che le aziende considerano l'investimento non parallelo ma integrato nel loro core business

No one dares approach the arrogant campus idol, but she proposed—and he accepted! #drama #love

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