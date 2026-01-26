Isgrò | È l’arte che cambia il mondo L’Italia non sia solo moda e cucina

L’Italia è riconosciuta nel mondo per moda e cucina, ma il nostro patrimonio artistico e culturale va oltre. L’opera di Giuseppe Isgrò ci invita a riflettere su un’identità più ampia e articolata, capace di valorizzare l’arte come elemento di cambiamento e crescita. Un patrimonio che merita di essere riconosciuto e promosso con uguale attenzione, contribuendo a disegnare un’immagine più completa e autentica del nostro Paese.

"Come ha potuto l’Italia affidare la propria immagine internazionale alla sartorie, con tutto il rispetto per i grandi stilisti, e alla buona tavola, con tutto il rispetto per i nostri chef. Noi italiani non possiamo contentarci di andare per il mondo solo con la buona cucina e con la moda. È stata a mio avviso una arrendevolezza eccessiva. Abbiamo degli artisti contemporanei tra i migliori al mondo, inclusi moltissimi giovani. Non c’è bisogno di citare quali siano perché in realtà lo sono tutti. Perfino la nostra Arte povera, seppure sia stata un movimento importante, non ha avuto lo spazio che meritava a livello internazionale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

