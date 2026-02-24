Dtc | la rivoluzione che cambia il business dei brand

Il Dtc ha rivoluzionato il modo di vendere, spinto dall'aumento delle vendite online e dalla crescente richiesta di trasparenza da parte dei consumatori. Questo cambiamento ha portato molte aziende a rivedere le proprie strategie, puntando direttamente sui clienti senza intermediari. Un rapporto recente sottolinea come questa trasformazione abbia già portato a risultati concreti in termini di fatturato e fidelizzazione. La strada verso il futuro sembra ormai tracciata.

Il Direct-to-Consumer non è più un esperimento, ma una rivoluzione industriale. Un report di Ebeltoft Group, con il contributo italiano di Kiki Lab, svela come questa strategia stia trasformando radicalmente il modo di fare business per i brand. Non si tratta semplicemente di aprire un e-commerce o un negozio fisico, ma di diventare retailer a tutti gli effetti, con tutte le complessità che questo comporta. La sfida? Gestire logistica one-to-one, customer service, marketing performance e, soprattutto, costruire una relazione proprietaria con i clienti attraverso i dati. Lindt, Shein e Lego sono solo alcuni esempi di brand che hanno fatto del Dtc una colonna portante del loro modello di business, con il canale diretto che supera il 35% del fatturato.