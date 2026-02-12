Dalle mani dei ragazzi autistici ai banchi del supermercato | in provincia di Bari il progetto che unisce lavoro autonomia e inclusione

A Bari, i ragazzi autistici stanno iniziando a fare esperienze concrete nel mondo del lavoro. Maiora, azienda che gestisce i supermercati Despar, Eurospar e Interspar nel Centro-Sud, ha avviato una collaborazione con la Cooperativa Sociale PeperonAut. Il progetto mira a offrire a queste persone la possibilità di inserirsi nel mercato, lavorando nei supermercati e sviluppando autonomia. È un passo importante che unisce inclusione e opportunità reali, portando i giovani autistici dai laboratori alle corsie dei negozi.

Il progetto promosso da Maiora porta nei punti vendita Interspar di Triggiano e Locorotondo i peperoni cruschi lavorati da ragazzi autistici in Basilicata Il progetto prende il via in una prima fase sperimentale in quattro punti vendita Interspar: Triggiano, Vibonati, Locorotondo e Melfi, dove saranno disponibili i peperoni cruschi, in vari formati, realizzati nel laboratorio PeperonAut. Qui ogni peperone viene lavorato interamente a mano, essiccato e confezionato con cura dai ragazzi della cooperativa, trasformando un prodotto simbolo della tradizione lucana in un'esperienza di valore sociale.

