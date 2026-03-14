Domenica si svolge a Cittiglio, in provincia di Varese, il Trofeo Binda, una classica del ciclismo femminile. La gara vede in corsa le squadre élite e juniores, con molti atleti pronti a competere per il successo. La manifestazione si svolge nella città nota per essere la patria di Alfredo Binda, primo grande campione del ciclismo moderno.

È stata la classica che, quando il movimento rosa era ancora agli albori, ha sempre tenuto viva la passione in Italia per il ciclismo femminile. Si chiama Trofeo Alfredo Binda, è giunto alla 27a edizione, e prende il nome dal primo ineguagliabile campione che ha portato il ciclismo dall’epoca dei pionieri all’era moderna. È diventato uno degli appuntamenti più importanti del calendario internazionale del ciclismo rosa (fa anche parte della Coppa Italia delle Regioni): domenica 15 marzo si corre da Luino (partenza alle 12.45) al traguardo in leggera salita di Cittiglio, 150 km, e richiama come sempre le grandi campionesse. Saranno in 137 al via in rappresentanza di 23 formazioni, una partecipazione da Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Longo Borghini per il tris al Trofeo Binda, la classica che insegna l'educazione stradale ai ragazzi

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