Durante un viaggio in Australia con la moglie, il principe Harry ha dichiarato di aver rifiutato il suo ruolo reale dopo la morte della madre, affermando di non voler seguire le orme che, secondo lui, l’hanno portata alla morte. Il duca di Sussex ha spiegato di aver cercato di allontanarsi dal percorso assegnatogli dalla famiglia reale, rivelando sentimenti di resistenza nei confronti delle responsabilità ufficiali. La conversazione è stata resa pubblica durante l’evento in Australia.

A margine del suo discorso il duca, parlando con l'imprenditore australiano ed ex politico Brendan Nelson, ha svelato che dopo la morte di sua madre, «poco prima del mio tredicesimo compleanno», mentre lottava con il dolore causato dalla gravissima perdita si sentiva completamente estraniato dal suo destino reale: «Pensavo: “Non voglio questo lavoro. Non voglio il ruolo che ha ucciso mia madre. Mettevo la testa sotto la sabbia. Ma alla fine mi sono detto: beh, aspetta un attimo, se ci fosse qualcun altro in questa posizione, come sfrutterebbe al meglio le risorse che ne derivano per fare la differenza nel mondo? E poi, cosa vorrebbe mia madre che facessi? E questo ha davvero cambiato la mia prospettiva».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il principe Harry: «Dopo la morte di mamma Diana rifiutavo il mio destino reale. Non volevo il ruolo che l'ha uccisa»

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