Il principe Harry ha espresso un fermo giudizio sui commenti di Donald Trump riguardo al ruolo delle truppe in Afghanistan, sottolineando che i soldati caduti meritano rispetto. La sua presa di posizione si inserisce in un dibattito più ampio, che coinvolge anche leader europei come Keir Starmer, evidenziando l’importanza di riconoscere il sacrificio di chi ha combattuto in quella guerra.

I soldati che hanno combattuto e che sono morti in Afganistan meritano “rispetto”. A rispondere alle dichiarazioni di Donald Trump che ha minimizzato il ruolo delle truppe alleate nella guerra del 2001, non è stato solo il primo ministro inglese Keir Starmer, poi seguito da altri leader dei paesi Nato, ma il principe Harry. Noto per la sua presenza sul fronte, raccontata anche sul libro biografico “Il Minore” nel quale dettagliava l’esperienza durante la guerra includendo l’uccisione di alcuni afgani, il duca del Sussex, per l’ennesima volta, ha violato il protocollo della corona ed è intervenuto ad alta voce nell’agone politico globale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I soldati che hanno combattuto e che sono morti in Afganistan meritano rispetto”: il principe Harry a muso duro contro Donald Trump e viola il protocollo reale

Principe Harry contro Donald Trump sui soldati britannici in Afghanistan, "I sacrifici meritano rispetto"Il principe Harry ha commentato le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardo ai soldati britannici in Afghanistan, sottolineando che i sacrifici di queste truppe meritano rispetto.

Trump sminuisce le truppe Nato in Afghanistan, l’ira del principe Harry: «I soldati britannici meritano rispetto»Il principe Harry ha espresso disappunto per le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che hanno minimizzato il ruolo delle truppe Nato in Afghanistan.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Militari di 7 Paesi Nato in Groenlandia. Usa, non incideranno su decisione Trump; I 15 soldati che la Germania aveva spedito in Groenlandia sono già tornati a casa; I soldati tedeschi inviati in Groenlandia hanno lasciato l’isola due giorni dopo il loro arrivo; Groenlandia, arrivano soldati europei. Nielsen: Dialogo e diplomazia strada giusta.

Gurkha, i migliori soldati del mondo(Angelo Paratico) I Gurkha sono soldati di origine Nepalese, che per più di 300 anni hanno prestato servizio nell’esercito britannico. Un Vecchio proverbio ... giornaleadige.it

Quanto è ingrato Trump con gli alleati della Nato e con i soldati morti in AfghanistanIl presidente americano riscrive anche la storia dei morti pur di svilire l'Alleanza atlantica Benni Schmidt Pedersen vive in una piccola fattoria in Danimarca, in un posto silenzioso dove può sentire ... ilfoglio.it

IL MUSEO DELLE STORIE, LA VITA DEI SOLDATI A CASTEL D’AIANO Ricostruire la storia dei soldati che hanno combattuto in Appennino durante la II Guerra Mondiale attraverso luoghi e oggetti. Un lavoro di ricerca portato avanti dai volontari del museo del - facebook.com facebook