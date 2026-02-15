L’aeroporto d’Abruzzo apre le sue porte agli studenti dell’istituto Luigi di Savoia di Chieti e forma i piloti del futuro

L’aeroporto d’Abruzzo ha organizzato una giornata di visite e lezioni pratiche per gli studenti dell’istituto Luigi di Savoia di Chieti, offrendo loro l’opportunità di conoscere da vicino il mondo dell’aviazione e di scoprire come si preparano i piloti di domani. Durante l’evento, i ragazzi hanno potuto salire sugli aerei e partecipare a simulazioni di volo, ricevendo spiegazioni dai professionisti del settore.

L’aeroporto d’Abruzzo apre le sue porte agli studenti dell’istituto d’istruzione superiore Luigi di Savoia di Chieti. Un accordo di collaborazione è stato infatti sottoscritto tra la Saga e l'istituto scolastico e consentirà di attivare un percorso di formazione scuola lavoro. A firmarlo sono stati il direttore generale della società di gestione aeroportuale, Luca Bruni e la dirigente scolastica Livia Tammaro: il protocollo riguarderà gli studenti dell’indirizzo trasporti e logistica - conduzione del mezzo aereo, un percorso quinquennale, che mira a formare figure dotate di competenze specifiche nell’aviazione civile.🔗 Leggi su Chietitoday.it Nuovi fondi e stage all’estero per gli studenti del “Luigi di Savoia”: l’istituto di Chieti accelera sull’Europa L’istituto “Luigi di Savoia” di Chieti si prepara a offrire più opportunità agli studenti. L'attore e regista Edoardo Leo incontra gli studenti dell'istituto Savoia di Chieti all'Uci Luxe cinema di Megalò Venerdì 12 dicembre, l’attore e regista Edoardo Leo incontrerà gli studenti dell’istituto Luigi di Savoia di Chieti presso l’Uci Luxe Megalò. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Continuità territoriale per l’Aeroporto d’Abruzzo: confermata la Conferenza dei Servizi; Continuità territoriale aerea, Lega: Passo decisivo per l’aeroporto d’Abruzzo; Continuità territoriale: passi avanti per l’Aeroporto d’Abruzzo; Torna il volo per Milano Linate (e non solo) grazie alla continuità territoriale aerea dell'Abruzzo. Continuità territoriale aerea, Lega: Passo decisivo per l’aeroporto d’AbruzzoContinuità territoriale aerea, Lega: Passo decisivo per l’aeroporto d’Abruzzo - Un passo avanti importantissimo ... laquilablog.it L’aeroporto d’Abruzzo è lo scalo italiano che cresce di più: pista allungata e ripristino del volo per Linate fra i nuovi obiettiviCon il +31,5 per cento rispetto al 2024, lo scalo abruzzese si pone sul podio staccando di oltre sei punti percentuali il secondo aeroporto che cresce, cioè Trieste (+25,1%) ... chietitoday.it Buongiorno dall’Aeroporto d’Abruzzo Imbarco in corso per #Bruxelles–#Charleroi, #volo pieno, gate affollato, atmosfera da fine settimana. Buon #weekend a chi rientra in #Belgio, a chi parte per lavoro, a chi vola per rivedere #casa, famiglia o amici. Q facebook