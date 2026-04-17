Il primo anno nella nuova sede della Casa di Giorno per anziani di Novara

La Casa di Giorno per anziani Don Aldo Mercoli di Novara ha festeggiato il primo anno dalla sistemazione nella nuova sede definitiva. In questo periodo, sono stati aumentati i servizi offerti e il numero di utenti assistiti. La struttura ha visto un incremento delle attività e delle presenze rispetto all’anno precedente, segnando un momento di cambiamento per la struttura e per le persone che vi usufruiscono.

La Casa di Giorno per anziani Don Aldo Mercoli di Novara ha celebrato il primo anniversario del trasferimento nella propria sede definitiva, registrando una crescita dei servizi e del numero di utenti assistiti. Nell'ultimo anno la struttura è passata da 35 a 52 iscritti attivi, con un flusso.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Via alle corse di addestramento: nella nuova pista di via Novara primo appuntamento verso il Palio di Legnano 2026Prima giornata di corse di addestramento in vista del Palio di Legnano 2026, in programma il 31 maggio. Ancora allarme furti: ladri in pieno giorno nella casa di due anziani. Anche i vandali in azioneSiena, 9 marzo 2026 - Ladri in azione a Monteroni nell’abitazione di un’anziana coppia, più un grave episodio di vandalismo i cui contorni sono da... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La nostra relazione si sfilaccia, come un vestito vecchio - Lorraine de Foucher; Torna il Premio Von Rezzori, appuntamento con gli scrittori di tutto il mondo; Festival dei Diritti Umani 2026, diario del terzo e ultimo giorno; I vescovi polacchi sulla visita del primo Papa in una sinagoga. Crans-Montana, a Milano il primo giorno a casa di Sofia: «La luce del sole, un hamburger. Che emozione il ritorno alla normalità»Gli amici dell’oratorio che sventolano lo striscione «Ci sei mancata» sotto le sue finestre. Gli alunni della primaria del quartiere che, nelle scorse settimane hanno appeso messaggi e disegni sui ... milano.corriere.it Buon compleanno MU, Casa Museo Murolo festeggia il primo annoSiamo orgogliosi di aver aperto alla città una Casa che rappresenta le origini di una parte del nostro patrimonio culturale. È proprio per questo motivo che, in occasione del nostro primo ... ansa.it Buongiorno a tutti! Cucina a casa della nonna piuttosto malconcia. È l’unico ambiente giorno di una casa di montagna.Vorrei mantenere solo la stufa economica,che non si può spostare, e aggiungere un frigorifero. Qualche idea Grazie a tutti facebook