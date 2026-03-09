Via alle corse di addestramento | nella nuova pista di via Novara primo appuntamento verso il Palio di Legnano 2026

È iniziata la prima giornata di corse di addestramento sulla pista di via Novara, in preparazione al Palio di Legnano 2026, che si terrà il 31 maggio. La manifestazione prevede diverse sessioni di prova in vista dell’evento. Gli appuntamenti si svolgono nel rispetto del calendario stabilito, con partecipanti che si sono presentati per testare le proprie prestazioni.

Prima giornata di corse di addestramento in vista del Palio di Legnano 2026, in programma il 31 maggio. L’appuntamento, organizzato dal Collegio dei Capitani e delle Contrade, si è svolto alla nuova pista di via Novara e ha visto la partecipazione di 38 cavalli, impegnati in dieci batterie. Tra le novità il debutto dei mezzosangue, mentre sul verrocchio è salito il mossiere legnanese Gennaro Milone, chiamato a dirigere le partenze. Fondamentale il lavoro del Gruppo Canapo nel supporto tecnico. Ad aprire il pomeriggio è stata la prima batteria, vinta da Gavino Sanna (San Bernardino) davanti a Giuseppe Zedde, Federico Grossi e Antonio Siri. Nella seconda si è imposto Alessio Bincoletto (Provaccia con San Magno), seguito da Daniele Sanna, Gavino Sanna e Salvatore Nieddu. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

