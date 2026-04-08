La riapertura dello Stretto di Hormuz, dopo una tregua di due settimane tra gli Stati Uniti, Israele e l'Iran, ha portato a un aumento del transito delle navi nella zona. Questa decisione ha influenzato i prezzi del petrolio sui mercati internazionali, portando a una flessione. Di conseguenza, si prevedono risparmi per le famiglie legati ai costi dell'energia e dei carburanti.

La tregua di due settimane tra Stati Uniti, Israele e Iran, accompagnata dalla riapertura dello Stretto di Hormuz, ha generato un immediato effetto di distensione sui mercati energetici internazionali, con ricadute positive sia sulle aspettative degli operatori sia sui costi sostenuti da famiglie e imprese. In questo contesto, il Brent è sceso sotto la soglia dei 95 dollari al barile, mentre il gas naturale scambiato ad Amsterdam è calato sotto i 45 euro per MWh. La riduzione riflette la diminuzione del premio geopolitico che si era accumulato nelle fasi di maggiore tensione internazionale e viene interpretata come un primo segnale di stabilizzazione del quadro energetico globale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Stretto di Hormuz, cosa cambia con la riapertura? Il transito delle navi, i prezzi del petrolio e i risparmi per le famiglie. Gli scenari

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