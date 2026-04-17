Il prezzo del gas chiude in calo a 39 euro al megawattora

Il prezzo del gas ha registrato una diminuzione, chiudendo a 39 euro al megawattora. La riapertura dello stretto di Hormuz e le tensioni tra Stati Uniti e Iran hanno influenzato i mercati energetici. Nel fine settimana sono previsti colloqui tra le parti per discutere di un possibile cessate il fuoco permanente. Questi eventi hanno avuto un impatto diretto sui prezzi del gas naturale.

Il prezzo del gas chiude in calo a 39 euro con la riapertura di Hormuz e la stretta tra Usa-Iran, con colloqui nel fine settimana per un cessate il fuoco permanente. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf cedono oltre il 7%.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il prezzo del gas chiude in calo a 39 euro al megawattora Canadá: ¡avance económico! Notizie correlate Il prezzo del gas apre in calo a 44,90 euro al megawattoraAvvio in calo per il prezzo del gas, mentre si guarda agli sviluppi sulla riapertura dello stretto di Hormuz legati alla tregua tra Usa e Iran. Leggi anche: Il prezzo del gas apre in calo a 42,90 euro al megawattora Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il prezzo del gas chiude in rialzo a 46,18 euro al megawattora; Lo Stretto di Hormuz chiude: luce e gas diventano più cari?; Il prezzo del gas chiude in calo a 39 euro al megawattora; Il gas chiude in calo a 41,4 euro ad Amsterdam. Il prezzo del gas chiude in calo a 39 euro al megawattoraIl prezzo del gas chiude in calo a 39 euro con la riapertura di Hormuz e la stretta tra Usa-Iran, con colloqui nel fine settimana per un cessate il fuoco permanente. Ad Amsterdam, mercato di riferimen ... ansa.it Il prezzo del gas per le famiglie oggi 23 Luglio 2025Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane. Seguire l’andamento quotidiano dei prezzi aiuta a ... quifinanza.it XGO Xcamp 78 Plus . 675 x 234 x 284 cm 5 posti 4 posti letto Prezzo a partire da: 58.210 € . #camper #camperonline #xgo #reisemobil #campingcar - facebook.com facebook L’effetto dell’annuncio dell’Iran sul prezzo del petrolio x.com