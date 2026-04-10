Il prezzo del gas apre in calo a 44,90 euro al megawattora

Da lanazione.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prezzo del gas ha aperto in calo, attestandosi a 44,90 euro al megawattora. Nel frattempo, l’attenzione degli operatori si concentra sugli sviluppi riguardanti la riapertura dello stretto di Hormuz, legati alla tregua tra Stati Uniti e Iran. La situazione internazionale influisce sui mercati energetici, creando incertezza sui prezzi a breve termine.

Avvio in calo per il prezzo del gas, mentre si guarda agli sviluppi sulla riapertura dello stretto di Hormuz legati alla tregua tra Usa e Iran. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 2,8% a 44,90 euro al megawattora. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Il prezzo del gas chiude in rialzo a 46,18 euro al megawattoraChiusura in rialzo per il prezzo del gas, mentre si guarda alla tregua tra Usa e Iran ed alla navigazione nello stretto di Hormuz.

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