Il prezzo del gas apre in calo a 44,90 euro al megawattora
Il prezzo del gas ha aperto in calo, attestandosi a 44,90 euro al megawattora. Nel frattempo, l’attenzione degli operatori si concentra sugli sviluppi riguardanti la riapertura dello stretto di Hormuz, legati alla tregua tra Stati Uniti e Iran. La situazione internazionale influisce sui mercati energetici, creando incertezza sui prezzi a breve termine.
Avvio in calo per il prezzo del gas, mentre si guarda agli sviluppi sulla riapertura dello stretto di Hormuz legati alla tregua tra Usa e Iran. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 2,8% a 44,90 euro al megawattora. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il prezzo del gas chiude in rialzo a 46,18 euro al megawattoraChiusura in rialzo per il prezzo del gas, mentre si guarda alla tregua tra Usa e Iran ed alla navigazione nello stretto di Hormuz.
Temi più discussi: Il prezzo del gas apre in forte calo a 48,53 euro al megawattora; Il prezzo del gas apre in calo a 44,90 euro al megawattora; Il prezzo del gas apre in calo a 44,90 euro al megawattora; L’ADIGE.IT * ATTUALITÀ: IL PREZZO DEL GAS APRE IN FORTE CALO A 48,53 EURO AL MEGAWATTORA.
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