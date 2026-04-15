Il prezzo del gas apre in calo a 42,90 euro al megawattora
Il prezzo del gas ha aperto in calo, attestandosi a 42,90 euro al megawattora. Nel frattempo, sui mercati si osservano segnali di ottimismo riguardo a possibili accordi tra Stati Uniti e Iran, con la speranza di una riapertura dello stretto di Hormuz. Questi sviluppi si riflettono sulle quotazioni energetiche, che mostrano una tendenza al ribasso.
Il prezzo del gas apre in calo, mentre si guarda agli sviluppi in Medio Oriente. Sui mercati c'è ottimismo su un accordo tra Usa e Iran e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Ad Amsterdam le quotazioni del gas avviano la seduta in calo dell'1,1% a 42,90 euro al megawattora.🔗 Leggi su Lanazione.it
Il prezzo del gas apre in calo a 44,90 euro al megawattoraAvvio in calo per il prezzo del gas, mentre si guarda agli sviluppi sulla riapertura dello stretto di Hormuz legati alla tregua tra Usa e Iran.
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