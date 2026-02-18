Ballare sotto cassa alle dieci del mattino con cornetto e cappuccino | è l’era del soft clubbing ecco cos’è il nuovo trend che spopola tra la Gen Z

La causa è il desiderio di vivere esperienze più tranquille e meno rumorose, e questa voglia ha portato alla nascita del soft clubbing. Ora, molti giovani preferiscono ballare alle dieci di mattina, mentre sorseggiano un cappuccino e mangiano un cornetto, invece di restare svegli fino a tardi in locali affollati. Questo nuovo modo di divertirsi si sta diffondendo rapidamente tra la Generazione Z, che cerca momenti di svago più rilassanti e meno caotici.

C’era una volta il rito del “fare serata”. Ci si teneva svegli a suon di shot fino a mezzanotte, si entrava nei locali dopo code infinite (spesso senza giacca, per non pagare il guardaroba) e si rientrava a casa solo all’alba, dopo mix improbabili di cocktail e un’obbligatoria sosta colazione, che variava dal cornetto con la cioccolata all’hamburger del fast food. Finché, a un certo punto, si ammetteva di “non avere più l’età” per ridursi così e si accettava serenamente il pigiama alle dieci. Contrordine: nell’epoca del wellness e della sobrietà, la cultura dei club resiste, ma sotto la luce del sole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ballare sotto cassa alle dieci del mattino (con cornetto e cappuccino): è l’era del soft clubbing, ecco cos’è il nuovo trend che spopola tra la Gen Z 11enne inala il deodorante spray e muore: “Mio figlio vittima del chroming”. Che cos’è il pericoloso trend che spopola su TikTokFreddie Davis, un bambino di 11 anni, ha perso la vita inalando un deodorante spray, una pratica che si sta diffondendo sui social e che mette in pericolo i più giovani. C'è un nuovo trattamento che spopola tra le ragazze coreane. La nuova permanente "made in Seul" regala onde morbide, leggere e softUna nuova tendenza spopola tra le giovani in Corea del Sud. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rail Market; Milano, fenomeno soft-clubbing: addio ore piccole, ai millennial piace ballare di giorno, tutti gli eventi sold out; Rave party abusivo in un capannone: denunciati 44 ragazzi (anche bresciani) - BresciaToday. La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia Life isn't about waiting for the storm to pass, it's about learning to dance in the rain." My lovely Chloe facebook