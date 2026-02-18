Importazioni di derivati pomodoro dall’Egitto Anicav | Apprezzamento per l’iniziativa del Presidente della Commissione Agricoltura

L’importazione di derivati del pomodoro dall’Egitto riguarda il settore italiano, che si preoccupa per la concorrenza sleale. La decisione di chiedere maggiori controlli arriva dopo che alcune aziende hanno segnalato prodotti a basso costo e di qualità dubbia. Anicav, l’associazione dei produttori di conserve, apprezza l’iniziativa del presidente della Commissione Agricoltura, Carloni, che ha chiesto ai ministri Lollobrigida e Schillaci di intervenire. La misura mira a proteggere le imprese italiane e a garantire la qualità del prodotto. La discussione si concentrerà nelle prossime settimane.

L'ANICAV accoglie con grande favore l'interrogazione presentata dall'on. Carloni, Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, ai Ministri Lollobrigida e Schillaci, volta a tutelare la filiera italiana della trasformazione del pomodoro rispetto ai rischi connessi al crescente incremento delle importazioni di derivati del pomodoro provenienti dall'Egitto. L'Italia è il secondo trasformatore di pomodoro al mondo, dopo gli Usa e prima della Cina, con un fatturato di 5,5 miliardi di Euro, di cui oltre il 50% derivante dall'export. Il nostro Paese è, inoltre, il primo produttore ed esportatore di derivati del pomodoro destinati direttamente al consumatore finale che rappresentano l'emblema della cucina italiana nel mondo.