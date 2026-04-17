La Commissione europea si prepara a presentare il 22 aprile la bozza del piano chiamato Accelerate Eu, volto a affrontare la crisi energetica. Il documento prevede misure come la riduzione dei consumi, l'incentivazione dello smart working e la diminuzione degli spostamenti. Questi interventi mirano a contenere l'impatto della crisi e a promuovere un uso più efficiente delle risorse energetiche.

Ridurre i consumi, incentivare lo smart working e mitigare gli spostamenti. Questi sono gli obiettivi principali della bozza del piano Accelerate Eu, che la Commissione europea presenterà il 22 aprile. Un piano che prevede almeno un giorno di smart working obbligatorio a settimana, sconti sui trasporti pubblici, voucher energetici per le famiglie vulnerabili e un taglio dei riscaldamenti. La Commissione presenterà una serie di raccomandazioni agli Stati membri per affrontare la crisi energetica causata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz dopo l’avvio della guerra in Iran di Stati Uniti e Israele. Le indicazioni comprendono anche un invito a limitare l’uso di energia in casa, evitare sprechi e ridurre, per le amministrazioni pubbliche, i consumi e l’illuminazione.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il piano Ue contro la crisi energetica: dallo smart working ai bonus per trasporti e consumi

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