All'apertura dei mercati, il prezzo del petrolio si muove in calo: il Brent scambia a 98,16 dollari al barile, con una diminuzione dell'1,24%.

Avvio di giornata in calo per il prezzo del petrolio: il brent passa di mano a 98,16 dollari al barile in ribasso dell'1,24%. Il wti è scambiato a 93,38 dollari (-1,38%).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il petrolio parte in calo, brent a 98,16 dollari (-1,24%)

Trump: War Ends in 2–3 Weeks. IRGC Threatens Nvidia. Gold $4,767. | Morning Brrr

Notizie correlate

Borse e prezzo petrolio oggi 19 marzo | Europa in rosso: Milano -2,9%. Brent e Wti sotto i 98 dollari, gas a 65 euroRiduce la corsa il greggio dopo che il sottosegretario al Tesoro Usa Scott Bessent ha rivelato che è allo studio la rimozione delle sanzioni nei...

Attacco all’Iran, vola il prezzo del petrolio: il Brent schizza a 78,80 dollari (+8,28%), il Wti a 72.24 (+7,79%)Il prezzo del petrolio prende il volo, scontando le tensioni geopolitiche legate all’attacco militare congiunto degli Stati Uniti e Israele all’Iran...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Il petrolio parte in calo, brent a 98,16 dollari (-1,24%); Da dove proviene il petrolio dell'UE?; Il petrolio parte in calo, brent a 98,16 dollari (-1,24%); Perché in Europa petrolio e gas potrebbero restare cari anche dopo la fine della guerra in Iran.

Petrolio estratto in Basilicata, venduto in Germania. I due giacimenti più grandi d'Europa on shoreDue giacimenti di petrolio, i più grandi d’Europa on shore, cioè sulla terra ferma, e i prezzi ai distributori della benzina (self) stabilmente i più ... ilgazzettino.it

In Italia arriva il petrolio venezuelano, ma la benzina raffinata andrà in Usa: i paradossi delle rotte e i costi della nostra sicurezza energeticaIl mondo ha bisogno di circa cento milioni di barili al giorno e ne ha novanta. Ogni settimana aumenta la domanda repressa, mettendo più pressione sui prezzi. Per l’Italia si pone una questione di a ... corriere.it

#Trump contro #Meloni, atto secondo: "L'Italia prende un sacco di petrolio dallo Stretto di #Hormuz. Perché spendiamo centinaia di miliardi di dollari per la #Nato, se poi non stanno dalla nostra parte" facebook

Agli Stati Uniti restano "10 anni di petrolio" da circa 100 anni a questa parte. x.com