Il pescarese Giacomo Camplone designato per la per Cyprus First Division!

Il fischietto pescarese Giacomo Camplone è stato scelto per arbitrare nella Cyprus First Division. Appartenente alla sezione AIA di Lanciano, Camplone continua a ricevere incarichi di rilievo in ambito internazionale. La sua carriera si sta sviluppando con diverse designazioni in competizioni di alto livello, consolidando la sua presenza nel calcio professionistico.

Una nuova, bella soddisfazione per Giacomo Camplone, il fischietto pescarese, ora appartenente alla sezione aia di Lanciano, che sta facendo una bella carriera. Insieme a Daniele Chiffi, nell'ambito di un accordo tra l'AIA e la Federazione locale, sono infatti stati designati per Cyprus First.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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