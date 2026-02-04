Cyprus confirms death of Russian ex-Uralkali CEO Baumgertner

La notizia della morte di Vladislav Baumgertner, ex-CEO di Uralkali, è stata confermata a Nicosia, Cipro. L’uomo, ritenuto uno dei protagonisti nel mondo degli affari russi, è scomparso misteriosamente qualche tempo fa. La polizia locale ha ufficializzato la sua morte, ma ancora non sono chiare le cause. La vicenda ha fatto scalpore e apre nuove domande sulla sua scomparsa.

NICOSIA, Feb 4 (Reuters) - Russian businessman Vladislav Baumgertner, a former chief executive of potash giant Uralkali, has been confirmed dead in Cyprus after going missing on January 7, authorities said on Wednesday. Baumgertner's body was found on January 15 in a coastal area in the southern part of the island, but DNA testing was required to confirm his identity. The location where he was found falls within a civilian area controlled by the British Sovereign Base Areas in Cyprus. Baumgertner, 53, had been living in the southern Cypriot city of Limassol in recent years. Il corpo di Baumgertner è stato trovato il 15 gennaio in una zona costiera nella parte meridionale dell'isola, ma è stato necessario il test del DNA per confermare la sua identità.

