Wetlands for life il parco zoo di Falconara partecipa alla campagna per salvare le zone umide

Oggi il Parco Zoo di Falconara si unisce alla campagna internazionale “Wetlands for Life”. In occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide, l’istituzione ha deciso di partecipare attivamente alla tutela di questi ambienti fragili. La campagna, promossa dall’Associazione Europea degli Zoo e degli Acquari, punta a sensibilizzare e a raccogliere fondi per salvare le zone umide in tutta Europa. La direzione dello zoo ha annunciato che intensificherà gli sforzi per proteggere queste aree, fondamentali per molte specie e per il benessere del

Fenicotteri rosa, testuggini d'acqua, ibis eremita, spatola bianca e capibara, saranno ambasciatori di attività di divulgazione dedicate alla conoscenza dei preziosi ecosistemi L'iniziativa punta a coinvolgere cittadini e istituzioni sull'importanza di difendere questi ambienti naturali, veri scrigni di biodiversità. Sono infatti riserve fondamentali per la vita di numerose specie animali e vegetali, risorse essenziali di acqua potabile e cibo, e svolgono anche un ruolo chiave nella mitigazione dei cambiamenti climatici. Il giardino zoologico marchigiano ospita numerosi esemplari che dipendono dalle aree umide, quali paludi, lagune e delta: dal fenicottero rosa, scelto come simbolo della campagna, alla spatola bianca, all'ibis eremita, al capibara e alle testuggini d'acqua.

