Il Papa può permettersi di non parlare da politico?

Negli ultimi giorni si registra un ampio interesse per le dichiarazioni di Papa Leone XIV, che ha rivolto un appello alla pace. La sua posizione ha suscitato reazioni di approvazione e entusiasmo tra diverse persone, mentre altri si chiedono se il Papa possa permettersi di non intervenire su questioni politiche. La discussione si concentra sulla libertà del Papa di mantenere un ruolo esclusivamente spirituale, senza entrare nel dibattito politico.

C’è un entusiasmo quasi unanime in questi giorni per le parole di Papa Leone XIV. Un entusiasmo comprensibile, per la forza universale del suo richiamo alla pace, ma che merita almeno una domanda. Che cosa significa oggi “non parlare da politico”? La dichiarazione arriva in risposta alle critiche di Donald Trump, che lo accusa di essere “pessimo in politica estera”. Ma il punto è proprio questo: la politica, anche volendo eluderla, inevitabilmente c’entra. Il Papa è un capo di Stato, guida la Santa Sede, intrattiene relazioni diplomatiche con oltre 180 Paesi. Non è una voce esterna al sistema internazionale, ma uno dei suoi attori più peculiari.🔗 Leggi su Bergamonews.it BENVENUTI NEL TSO GLOBALE: la nuova normalità Notizie correlate Leggi anche: Mosca non può permettersi di perdere Teheran Aeroporto: "Parma e il Sud, una domanda che lo scalo non può più permettersi di ignorare""Ci sono temi che, prima ancora di entrare nei dossier, emergono con chiarezza nella vita quotidiana delle persone. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il Papa può permettersi di non parlare da politico?; Vance, il convertito, fa il teologo con papa Leone e celebra la guerra che liberò i lager; Cosa fa JD Vance? La linea ambigua del vicepresidente (cattolico convertito); Trump: Scioccato da Meloni, pensavo avesse coraggio. Solidarietà da Schlein: Doverosa la difesa del Papa. Il Papa può permettersi di non parlare da politico?Nel 1965 Papa Paolo VI fu il primo papa a parlare alle Nazioni Unite, lanciando il celebre appello mai più la guerra e due anni dopo sollecitò direttamente il presidente Johnson a intensificare i ... bergamonews.it Il Papa: Jimmy Lai? Non posso commentareJimmy Lai? Non posso commentare. E’ stata la risposta, secca, che il Papa ha dato martedì sera ai giornalisti che l’attendevano a Castel Gandolfo. La domanda era riferita alla condanna inflitta il ... ilfoglio.it Il Papa: "Il mondo è distrutto da una manciata di tiranni" - facebook.com facebook La @HolySeePress riferisce di un incontro, avvenuto questa sera, tra il #Papa e dodici rappresentanti di gruppi islamici del #Camerun. Ieri, invece, il Pontefice aveva incontrato i presuli del Paese #VaticanNewsIT Leggi qui shorturl.at/Zi0LT x.com