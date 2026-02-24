Mosca non può permettersi di perdere Teheran

Mosca ha deciso di acquistare missili dall’Iran per tre miliardi di dollari, nel tentativo di rafforzare le proprie capacità militari nel conflitto ucraino. La vendita, confermata da fonti di intelligence, include missili balistici a corto raggio e altri sistemi d’arma, destinati a migliorare la strategia russa sul campo. La mossa risponde alla crescente necessità di sistemi avanzati, mentre le relazioni tra i due paesi si intensificano.

Putin corre in soccorso di Khamenei. La Russia non può permettersi un regime change in Iran, fonte di droni e munizioni, canale alternativo per aggirare le sanzioni e alleato che condivide l’odio per l’occidente. E poi c'è il nodo del petrolio Ora è il Financial Times a rivelare che Teheran ha firmato con Mosca un accordo da cinquecento milioni di dollari per l’acquisto di migliaia di missili avanzati da spalla. L’intesa prevede centinaia di Verba, tra i più moderni sistemi russi di difesa aerea, e di 2.500 missili 9M336. Un rafforzamento significativo delle capacità di difesa aerea iraniane in un momento in cui la Repubblica islamica è sotto pressione sul fronte militare e diplomatico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

