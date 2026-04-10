L’aeroporto di Parma si trova di fronte a una sfida crescente nel rispondere alle esigenze di collegamenti con il Sud, un aspetto che non può più essere trascurato. La questione si inserisce in un dibattito più ampio sulla mobilità e sulle opportunità di viaggio per i cittadini, evidenziando come le scelte sul fronte dei trasporti abbiano un impatto diretto sulla vita di molte persone.

"Ci sono temi che, prima ancora di entrare nei dossier, emergono con chiarezza nella vita quotidiana delle persone. Non servono grandi studi preliminari per coglierli: basta ascoltare il territorio, osservare i flussi, comprendere la composizione sociale di una città e il modo in cui essa si. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

L’aeroporto d’Abruzzo è lo scalo italiano che cresce di più: pista allungata e ripristino del volo per Linate fra i nuovi obiettiviL’aeroporto d’Abruzzo guida la classifica degli scali italiani che crescono di più.

Di Canio schietto dopo il Monaco: «In Europa ci sono squadre che hanno più gamba. Al momento la Juve non può permettersi di…» Atubolu Juve, il portiere del Friburgo interessa molto ai bianconeri: le ultime sulla trattativa per l’estremo difensore Calciomercato Juve, sfida a...

Temi più discussi: Aeroporto: Parma e il Sud, una domanda che lo scalo non può più permettersi di ignorare; Bufo: Aeroporto Verdi, l'aeroporto che c'era e che mancava: un ruolo strategico - Videointerviste; Aeroporto di Parma, fase di rilancio: nuovi voli e crescita dei passeggeri; Aeroporti dell’Emilia-Romagna: ok commissione regionale a nuova legge, ora la parola passa all’Assemblea.

Linea urbana n. 6 ogni 30 minuti, corse serali per il volo per Palermo e, dal 1° aprile, navette notturneCon l’avvio dei nuovi collegamenti aerei dallo di Parma, la Tep adegua i servizi di trasporto pubblico da e per l’aeroporto, sia nelle fasce diurne sia in quelle serali e notturne. Durante il giorno r ... gazzettadiparma.it

Bufo: Aeroporto Verdi, l'aeroporto che c'era e che mancava: un ruolo strategico - VideointervisteMichele Bufo, amministratore delegato di Sogeap, spiega il ruolo strategico dell’aeroporto di Parma durante l’evento del Rotary club organizzato al Verdi. Nessun problema a Parma per quanto riguard ... gazzettadiparma.it

Elmas, aeroporto ai saldi: lo scalo di Olbia valutato due volte e mezzo quello di Cagliari x.com

Aeroporto, Lattanzi 'in gioco risorse ingenti dei valdostani'. #ANSA - facebook.com facebook