Il Papa ' l' umanità ha fame di pace servono gesti di perdono'

Da lanazione.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la messa a Douala, il Papa ha sottolineato come l'umanità abbia bisogno di pace e abbia richiamato alla necessità di gesti di perdono. Le sue parole si sono rivolte a tutti i fedeli, evidenziando l'importanza di trovare soluzioni pacifiche ai conflitti e di promuovere valori di riconciliazione. Nessuna menzione è stata fatta di eventi specifici o di individui coinvolti.

C'è una umanità affamata di pace. Lo ha ribadito il Papa nell'omelia della messa a Douala sottolineando che il Vangelo (il passo della moltiplicazione dei pani) mostra "non solo come Dio nutre l'umanità con il pane della vita, ma come noi possiamo portare questo cibo a tutti gli uomini e le donne che hanno fame di pace, di libertà, di giustizia come noi. Ogni gesto di solidarietà e perdono, ogni iniziativa di bene è un boccone di pane per l'umanità bisognosa di cura", ha sottolineato Leone XIV.🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Il Papa, 'l'umanità ha fame di pace, servono gesti di perdono'

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