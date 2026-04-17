Durante la messa a Douala, il Papa ha sottolineato come l'umanità abbia bisogno di pace e abbia richiamato alla necessità di gesti di perdono. Le sue parole si sono rivolte a tutti i fedeli, evidenziando l'importanza di trovare soluzioni pacifiche ai conflitti e di promuovere valori di riconciliazione. Nessuna menzione è stata fatta di eventi specifici o di individui coinvolti.

C'è una umanità affamata di pace. Lo ha ribadito il Papa nell'omelia della messa a Douala sottolineando che il Vangelo (il passo della moltiplicazione dei pani) mostra "non solo come Dio nutre l'umanità con il pane della vita, ma come noi possiamo portare questo cibo a tutti gli uomini e le donne che hanno fame di pace, di libertà, di giustizia come noi. Ogni gesto di solidarietà e perdono, ogni iniziativa di bene è un boccone di pane per l'umanità bisognosa di cura", ha sottolineato Leone XIV.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Papa, 'l'umanità ha fame di pace, servono gesti di perdono'

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