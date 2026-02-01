Domani si accendono i Giochi olimpici di Milano e Cortina, e proprio in questa occasione Papa Leone XIV ha fatto un appello a favore della pace. Durante una cerimonia, ha invitato tutti a compiere gesti concreti per favorire la tregua e la convivenza. Un richiamo che arriva in un momento in cui il mondo sembra aver bisogno di unità e collaborazione.

Papa Leone XIV invoca la tregua olimpica in occasione dei Giochi olimpici di Milano e Cortina, la cui cerimonia d’apertura sarà venerdì. “Queste grandi manifestazioni sportive – ha detto il pontefice durante l’Angelus – costituiscono un forte messaggio di fratellanza e ravvivano la speranza di un mondo in pace, è questo anche il senso della tregua olimpica. Auspico che quanti hanno a cuore” la pace “e sono posti in autorità, sappiano compiere in questa occasione gesti concreti di distensione e di dialogo”. Notizia in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Papa Leone invoca una tregua in occasione delle Olimpiadi: “Chi ha a cuore la pace compia gesti concreti”

Approfondimenti su Papa Leone XIV

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Papa Leone XIV

Argomenti discussi: Custodire voci e volti umani, il messaggio di Papa Leone XIV per la LX giornata delle Comunicazioni sociali; Tempesta Kristin in Portogallo, papa Leone XIV vicino a feriti e sfollati, profondo dolore per chi ha perso la vita; Papa Leone XIV ha risposto al Comune di Signa: Un messaggio di gratitudine e una benedizione alla comunità; La verità su CL. Il dissenso trasformato in colpa: Roma invoca segnalazioni e tenta di riscrivere la storia del carisma.

Il Papa invoca una tregua olimpica in occasione di Milano-Cortina«Venerdì prossimo inizieranno i Giochi olimpici di Milano Cortina e seguiranno i giochi paralimpici, queste grandi manifestazioni sportive costituiscono un ... gds.it

La voce del mondo per la pace consegnata a Papa LeoneUna delegazione dell'Istituto Universitario Salesiano di Venezia aggregato all'Università Pontificia Salesiana, ha incontrato Papa Leone XIV a margine dell'udienza di mercoledì 26 novembre. Al ... ansa.it

EWTN Italia. . Iscriviti alla nostra newsletter qui https://mailchi.mp/ewtn/italia Segui in DIRETTA l’Angelus di Papa Leone XIV da Piazza San Pietro. Scrivi tra i commenti le tue intenzioni di preghiera. Credit: Vatican Media Visita il nostro sito web: https://ww - facebook.com facebook

Ci scrive Papa Leone XIV: “Auguro al Foglio di essere sempre animato da questo desiderio di costruire un futuro fatto di incontri e non di scontri, e di difendere così la bellezza delle nostre vite” x.com