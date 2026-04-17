Il Papa si trova in Camerun e durante un discorso ha espresso dure critiche nei confronti dei leader che, secondo lui, causano danni al pianeta. Ha parlato di “signori della guerra” che fingono di ignorare quanto possa essere breve il tempo per cambiare rotta. Le sue parole sono state pronunciate nel corso di un evento ufficiale e sono state pubblicamente rese note.

In occasione del suo viaggio in Africa, Papa Leone XIV ha condannato la «manciata di tiranni» che sfruttano la Terra attraverso la guerra e l’avidità. Ha lanciato un messaggio di pace a Bamenda, nel Camerun anglofono, nel contesto di un conflitto separatista di lunga data. I camerunesi hanno celebrato la sua visita, sperando che attiri l’attenzione mondiale sulla violenza che affligge la regione. Leone ha guidato un incontro di pace con i leader religiosi, sottolineando l’importanza degli sforzi interreligiosi per porre fine al conflitto. Ha messo in guardia dall’uso della religione per ottenere vantaggi militari ed economici, chiedendo un allontanamento dallo sfruttamento.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Il Papa in Camerun critica aspramente i «tiranni» che stanno devastando il pianeta

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