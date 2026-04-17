il nuovo governo cileno effettua un primo volo di espulsione di migranti

Il governo cileno guidato dal presidente di estrema destra ha organizzato il primo volo di espulsione di migranti. L’operazione è stata annunciata come parte delle politiche migratorie adottate dall’amministrazione. Non sono stati forniti dettagli sui numeri o sulle destinazioni delle deportazioni. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra le diverse forze politiche e le organizzazioni sociali.

Il governo non ha precisato quanti voli di questo tipo prevede di effettuare ogni mese. “Questo volo, il primo di una lunga serie, fa parte di un impegno chiaro e di un progetto di riforma dell’immigrazione su cui stiamo lavorando da quando il governo è entrato in carica, l’11 marzo”, ha affermato Pavez. “L’obiettivo è aumentare la frequenza dei voli con un’attenta pianificazione”. Delle quaranta persone espulse, quindici avevano commesso reati e venticinque avevano problemi amministrativi, ha riferito il governo. Nelle scorse settimane Kast, che lega l’immigrazione irregolare all’aumento della criminalità, aveva esortato i migranti senza permesso di soggiorno a lasciare il paese volontariamente per evitare l’espulsione.🔗 Leggi su Internazionale.it

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