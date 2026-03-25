Il 24 marzo, il nuovo governo cileno di estrema destra, guidato da José Antonio Kast, ha deciso di ritirare la candidatura di Michelle Bachelet alle Nazioni Unite. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal governo stesso, senza ulteriori dettagli sui motivi alla base di questa scelta. La revoca del sostegno rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti posizioni espresse dal governo precedente.

La candidatura dell’ex presidente (2006-2010 e 2014-2018) era stata presentata dal governo di sinistra guidato da Gabriel Boric (2022-2026), insieme a quelli del Messico e del Brasile. Anche senza il sostegno del nuovo governo cileno, Bachelet potrà mantenere la sua candidatura grazie all’appoggio di Città del Messico e Brasília. “Il governo cileno ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura dell’ex presidente Michelle Bachelet alla carica di segretario generale delle Nazioni Unite”, ha affermato il ministero degli esteri in un comunicato. “La dispersione delle candidature tra i paesi dell’America Latina e le divergenze con alcuni attori chiave rendono questa candidatura impraticabile e ne compromettono le possibilità di successo”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il nuovo governo cileno ritira la candidatura di Michelle Bachelet alle Nazioni Unite

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