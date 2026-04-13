I soci della Sezione di Pisa della Lega Navale Italiana in visita al Palazzo Arcivescovile
I soci della Sezione di Pisa della Lega Navale Italiana hanno visitato il Palazzo Arcivescovile, accompagnati dall’arcivescovo di Pisa, Sua Eccellenza Padre Saverio Canistrà. La visita si è svolta nel pomeriggio, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esplorare gli spazi dell’edificio storico e di approfondire aspetti legati al patrimonio culturale locale. La giornata si è conclusa con un momento di confronto tra i presenti.
Grazie alla cortese disponibilità dell’arcivescovo di Pisa, Sua Eccellenza Padre Saverio Canistrà, i soci della sezione pisana della Lega Navale Italiana hanno avuto l’opportunità di trascorrere un pomeriggio tanto piacevole quanto ricco di contenuti culturali, visitando il Palazzo Arcivescovile.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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