Il partito di Vannacci arriva in Consiglio comunale ma nel gruppo c' è solo Rossi
Il partito di Vannacci entra nel Consiglio comunale, ma il gruppo consiliare sarà composto esclusivamente da un rappresentante. La formazione politica, chiamata Futuro Nazionale, ha presentato un proprio rappresentante, che si siederà tra i consiglieri. Nessun altro membro del partito ha ottenuto un seggio o si è unito al gruppo, lasciando quindi un solo rappresentante in aula.
Futuro Nazionale di Roberto Vannacci arriva in Consiglio comunale, ma il gruppo all’interno dell’aula consiliare sarà costituito dal solo Ugo Rossi. “Durante la capigruppo del Consiglio Comunale odierna - dichiara Rossi in un comunicato - il presidente Francesco Panteca ha comunicato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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Aggiungo: è la strategia caldeggiata da Matteo Salvini, Claudio Borghi, Roberto Vannacci, Emanuele Pozzolo. x.com
Trg media. . FUTURO NAZIONALE IN ALTOTEVERE E' arrivato Futuro Nazionale in Alto Tevere con Marcello Rigucci. L’associazione del generale Roberto Vannacci ha ufficialmente attivato le proprie fila sul territorio. #trg #news #informazione #cittàdicastello - facebook.com facebook