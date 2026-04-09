Il partito di Vannacci arriva in Consiglio comunale ma nel gruppo c' è solo Rossi

Il partito di Vannacci entra nel Consiglio comunale, ma il gruppo consiliare sarà composto esclusivamente da un rappresentante. La formazione politica, chiamata Futuro Nazionale, ha presentato un proprio rappresentante, che si siederà tra i consiglieri. Nessun altro membro del partito ha ottenuto un seggio o si è unito al gruppo, lasciando quindi un solo rappresentante in aula.