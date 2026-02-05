Mistero Corona il profilo Instagram appare per qualche istante | su YouTube rimane un solo video

Questa mattina il profilo Instagram di Fabrizio Corona si è riattivato per qualche istante, lasciando tutti sorpresi. Poi, improvvisamente, il profilo è tornato offline e su YouTube resta solo un video. Non ci sono spiegazioni ufficiali, ma sembra più un errore di Meta che altro. La vicenda ha lasciato molti senza parole e ancora senza risposte.

Questa mattina il profilo Instagram di Fabrizio Corona è tornato attivo. Non sappiamo il motivo ma potrebbe trattarsi semplicemente di un errore di Meta. Il tempo di fare qualche verifica e il profilo è stato eliminato di nuovo.

