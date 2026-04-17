Il mistero dello schiavo crocifisso la verità della scienza su quelle ossa

Nel 2007, durante gli scavi per la posa di un metanodotto nelle campagne di Gavello, in provincia di Rovigo, è stato rinvenuto uno scheletro. L’area si trova in una zona pianeggiante e agricola, dove sono stati effettuati lavori di esplorazione sotterranea. Il ritrovamento ha attirato l’attenzione per la presenza di resti umani che hanno suscitato curiosità tra gli archeologi e gli studiosi. La scoperta ha dato il via a successive analisi scientifiche e approfondimenti storici.

Un mistero, un giallo. E’ il 2007 durante gli scavi per la posa di un metanodotto nella campagne di Gavello, pianura e campi in provincia di Rovigo, viene alla luce uno scheletro. E’ rimasto ben poco di quel corpo. Ma c’è una traccia, che apre le porte ad una lunga indagine. Un calcagno ha un foro, è il foro di un chiodo. Si tratta, questa l’ipotesi, di uno schiavo crocifisso. Un ritrovamento quasi unico al mondo, ci sono altri resti simili solo in Israele e in Inghilterra. Gli studiosi analizzano quei resti, 007 della storia si interrogano, cercano risposte. Sono coinvolti i professori della nostra università dove si trova un laboratorio, al quale afferiscono tre dipartimenti, che potrebbe meritare i riflettori di un film, Csi-Scena del crimine (Crime scene investigation) della storia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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