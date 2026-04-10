Sabato 18 aprile alle 18:00, il teatro Giovanni Falcone di Grottaferrata ospiterà la prima di

Sabato 18 aprile alle ore 18:00, il teatro Giovanni Falcone di Grottaferrata ospiterà la prima assoluta di Longitudine – Dal naufragio alla scoperta. L’evento, curato dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), vede protagonista il gruppo di lavoro dedicato alla divulgazione e alla didattica sperimentale per il pensiero critico con una commedia in due atti che fonde scienza, storia e cultura. Il debutto della compagnia Neuroni in scena. La messa in scena nasce dall’iniziativa dei giovani attori e delle giovani attrici che compongono la compagnia teatrale Neuroni in scena. Questo collettivo, nato in modo informale all’interno dell’Associazione Tuscolana di Astronomia, ha il preciso obiettivo di utilizzare il palcoscenico come strumento per avvicinare il pubblico ai processi del metodo scientifico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teatro e scienza a Grottaferrata: il mistero della longitudine

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